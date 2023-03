Mann transportiert Schaf mit Auto

Ein Schaf in einem Lieferwagen hat die Rosenheimer Polizei auf den Plan gerufen.

Ein Anrufer hatte die Polizei am Mittwochabend über das Auto mit dem Tier an Bord informiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Noch ehe weitere Ermittlungen in Bezug auf den Verantwortlichen aufgenommen werden konnten, kam dieser zu seinem Fahrzeug. Der 61-Jährige erklärte, dass er das Schaf zu seinem Gehöft bringen wolle. Die Kontrolle ergab, dass der Mann der Halter des Schafs war. Er konnte seine Fahrt fortsetzten.

(dpa)