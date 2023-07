Rosenheim

vor 34 Min.

Monteur fällt fünfeinhalb Meter tief: Schwer verletzt

Artikel anhören Shape

Bei der Demontage einer Wasserrutsche ist ein Monteur in Prien am Chiemsee fünfeinhalb Meter in die Tiefe gestürzt.

Der 49-Jährige habe schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Der Arbeitsunfall passierte demnach am späten Donnerstagnachmittag auf dem Gelände einer im Umbau befindlichen Freizeitanlage in dem Ort im Landkreis Rosenheim. Der Mitarbeiter einer Metallbaufirma habe Teile der Wasserrutsche demontiert, als plötzlich ein größerer Abschnitt der Anlage abgebrochen sei. Der Mann aus Hessen hat unter anderem schwere Gesichtsverletzungen. Er wurde per Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Salzburg verlegt. (dpa)

Themen folgen