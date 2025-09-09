Polizei erwischt Mann mit Amphetamin, Marihuana, Ecstasy und Kokain im Zug

Er hatte mehr als ein Kilo verschiedenster Drogen im Gepäck: Amphetamin, Marihuana, Ecstasy und Kokain. Am vergangenen Freitag wurde ein 30-jähriger Mann aus Slowenien bei einer Polizeikontrolle im Zug in Rosenheim erwischt.

Am Freitagnachmittag, 5. September 2025, kontrollierten laut einer Mitteilung der Polizei Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Piding in Rosenheim Zugreisende von München nach Salzburg. Bei der Durchsuchung des Gepäcks des 30-Jährigen wurden die Beamten fündig. Der slowenische Staatsangehörige soll neben rund einem Kilogramm Amphetamin auch Marihuana, Ecstasy und Kokain mitgeführt haben. Der Mann wurde in Untersuchungshaft genommen. Laut der Polizei besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte die Drogen zuvor aus den Niederlanden nach Deutschland eingeführt hatte und weiter in die Slowakei überführen wollte, um dort damit Handel zu treiben.

Der mutmaßliche Drogenschmuggler sitzt nun in Untersuchungshaft

Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellte Haftantrag gegen den mutmaßlichen Drogenschmuggler. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Rosenheim erließ am Samstag, 6. September, Haftbefehl, insbesondere wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und des Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge. Der slowenische Staatsangehörige wurde durch Beamte der Grenzpolizeiinspektion Raubling in eine Justizvollzugsanstalt überstellt, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Immer wieder werden in Bayern Menschen erwischt, die verschiedenste Waren schmuggeln. Erst vergangenen Montag (8. September) erwischte der Zoll im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen einen Mann, der 9000 Zigaretten auf der A3 schmuggelte. Er hatte diese an verschiedenen Orten in seinem Auto versteckt, etwa unter der Motorhaube oder in einem Ersatzreifen.