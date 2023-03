Rosenheim

13:23 Uhr

Säugling in Rosenheim ausgesetzt – unterkühlt und in Lebensgefahr

In Rosenheim wurde am Donnerstagmorgen ein Säugling in der Nähe eines Hotels ausgesetzt. Als er gefunden wurde, war er unterkühlt und in Lebensgefahr.

Von Svenja Moller