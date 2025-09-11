Ticketkontrolle eskaliert – Frau attackiert Beamten mit Kot

Eine Frau hat am Rosenheimer Bahnhof ihre Notdurft auf einem Polizisten verrichtet. Grund dafür war Unzufriedenheit über den Ausschluss von ihrer Zugfahrt, weil sie kein Ticket hatte, wie die Polizei mitteilte.

Die 50-Jährige versteckte sich zuvor längere Zeit in einer Zugtoilette vor der Ticketkontrolle. Der Zugbegleiter bat deshalb die Bundespolizei um Hilfe. Als die Beamten mit der Frau auf dem Bahnsteig angekommen waren, wurde sie laut. Sie weigerte sich mit zur Dienstelle zu kommen und schlug um sich.

Deswegen versuchten die Polizisten sie zu fesseln. Dabei zog die 50-Jährige plötzlich ihre Hose herunter, drehte sich in Richtung eines Beamten und entleerte sich. Der Kot traf die Hose und die Schuhe des Mannes. Die 50-Jährige erhielt mehrere Anzeigen.