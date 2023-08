Aquaplaning auf B2: Autofahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall infolge von Aquaplaning ist ein Autofahrer schwer verletzt worden.

Der 22-Jährige war am Samstag auf der Bundesstraße 2 bei Roth in Mittelfranken unterwegs, als er bei Starkregen mit seinem Wagen auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet und rechts von der Straße abkam. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, prallte das Auto danach gegen einen Baum, sodass das Dach zum Teil abgerissen wurde. Der 22 Jahre alte Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

(dpa)