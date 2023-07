Auto von der Straße abgekommen: 18-Jähriger gestorben

Ein 18-Jähriger ist bei einem Autounfall in Büchenbach (Landkreis Roth) ums Leben gekommen.

Ein 18-Jähriger ist bei einem Autounfall in Büchenbach (Landkreis Roth) ums Leben gekommen. Er wurde am Samstagabend aus einem Auto geschleudert, nachdem der 21-jährige Fahrer die Kontrolle verloren hatte und von der Straße abgekommen war, wie die Polizei in Nürnberg in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Der 18-Jährige starb am Unfallort. Das Auto war zuvor unter anderem an verschiedene Bäume geprallt und blieb stark beschädigt in einem Waldstück liegen. Die vier weiteren Insassen des Autos kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Ein Gutachter untersucht den Unfall. Dem 21-jährigen Fahrer wurde Blut entnommen.

(dpa)