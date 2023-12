Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß: Frau in Lebensgefahr

Bei einem Frontalzusammenstoß in Mittelfranken ist eine junge Autofahrerin am Sonntag lebensgefährlich verletzt worden.

Zudem wurden nach Angaben der Polizei in einem anderen Wagen alle Mitglieder einer vierköpfigen Familie verletzt, teils schwer. Es handelt sich um Eltern und zwei kleine Kinder.

Die Autofahrerin soll an der Unfallstelle reanimiert worden sein, wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend sagte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Unfall bei Röttenbach (Landkreis Roth) ist noch unklar.

(dpa)