Küchenbrand in Reihenhaus in Mittelfranken

Die Küche eines Reihenhauses in Mittelfranken ist ausgebrannt.

Verletzt wurde bei dem Feuer am Donnerstag niemand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Warum der Brand in Wendelstein (Landkreis Roth) ausbrach, ist noch unklar. Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude und löschte den Brand. Der Schaden wird derzeit auf rund 100.000 Euro geschätzt.

(dpa)