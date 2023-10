Stimmkreis Roth: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Hier gibt es alle Infos zur Landtagswahl 2023, sowie die Wahlergebnisse im Stimmkreis Roth. Zudem finden Sie hier die Ergebnisse der vorherigen Bayernwahl.

Am 8. Oktober 2023 wird zum 19. Mal der Landtag in Bayern gewählt. Am selben Tag ist außerdem die Wahl der bayerischen Bezirkstage und es finden teilweise Landrat- und (Ober-) Bürgermeisterwahlen statt. Unter den 91 Bezirken, die zum Freistaat gehören, befindet sich auch der Stimmkreis Roth mit der Nummer 512.

In diesem Artikel finden Sie alle Infos zur Landtagswahl 2023 und direkt nach der Stimmenauszählung gibt es hier das Wahlergebnis vom Stimmkreis Roth. Die Ergebnisse der letzten Bayernwahl von 2018 haben wir hier ebenfalls für Sie.

Wahlergebnisse für Roth: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Bei der Landtagswahl in Bayern sind nach dem Verhältniswahlrecht die Erst- und Zweitstimme für die Sitzverteilung entscheidend. Die Erststimme steht für den Direktkandidaten, die Zweitstimme für die Kandidaten und deren Partei oder Wählergruppe aus den Wahlkreislisten. Die Gesamtstimme errechnet sich aus Erst- und Zweitstimme und entscheidet letztendlich, wie viele Sitze jede Partei im Landesparlament bekommt. Dabei nehmen an der Sitzverteilung nur die Parteien und Wählergruppen teil, die mindestens fünf Prozent der Gesamtstimmen erreichen.

Der Termin der Landtagswahl ist der 8. Oktober 2023. Für alle wahlberechtigten Bürger Bayerns sind die Wahllokale dann bis 18 Uhr geöffnet. Wer am Wahl-Tag verhindert, oder nicht vor Ort ist, der konnte schon vorher Briefwahl beantragen und so seine Stimme abgeben.

Das Ergebnis der Bayernwahl 2023 für den Stimmkreis Roth haben wir hier live im Datencenter für Sie, direkt nachdem die Stimmenauszählung abgeschlossen ist. Sobald das Wahlergebnis verfügbar ist, lässt sich außerdem erkennen, ob sie sich mit den Umfrage-Ergebnissen decken.

Roth: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 512 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Roth liegt in Mittelfranken und ist eine Kreisstadt, die zur Region Nürnberg gehört. Zum Stimmkreis Roth gehört der Landkreis Roth, welcher die geografische Mitte Bayerns markiert.

Gemeinden aus dem Landkreis Roth:

Abenberg

Allersberg

Büchenbach

Georgensgmünd

Greding

Heideck

Hilpoltstein

Kammerstein

Rednitzhembach

Rohr

Roth

Röttenbach

Schwanstetten

Spalt

Thalmässing

Wendelstein

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Roth

Bei der Landtagswahl 2018 lag die Wahlbeteiligung im Stimmkreis Roth bei etwa 75 Prozent, zum Direktkandidaten wurde Volker Bauer von der CSU gewählt.

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 512 von 2018:

CSU : 36,9 Prozent

36,9 Prozent Freie Wähler : 15,0 Prozent

15,0 Prozent Grüne: 14,4 Prozent

14,4 Prozent SPD : 11,6 Prozent

11,6 Prozent AfD : 10,0 Prozent

10,0 Prozent FDP : 3,6 Prozent

3,6 Prozent Die Linke : 2,7 Prozent

2,7 Prozent Sonstige: 5,7 Prozent

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 von Roth:

CSU : 40,8 Prozent

40,8 Prozent Grüne: 14,9 Prozent

14,9 Prozent Freie Wähler : 12,8 Prozent

12,8 Prozent SPD : 10,3 Prozent

10,3 Prozent AfD : 9,7 Prozent

9,7 Prozent FDP : 3,5 Prozent

3,5 Prozent Die Linke : 2,9 Prozent

2,9 Prozent Sonstige: 5,2 Prozent

Mit 40,8 Prozent lag die CSU bei den Wahlen 2018 in Roth klar vorn und verzeichnete dort einen größeren Stimmenanteil als in Bayern insgesamt. Auch lagen die Grünen mit 14,9 Prozent auf Platz zwei, die Freien Wähler folgten mit 12,8 Prozent der Stimmen. Die AfD schaffte es mit 9,7 Prozent in Roth nicht über die 10 Prozent. FDP (3,5) und Linke (2,9) belegten die hinteren Plätze.