Mann gerät mit Hand in Holzspalter - vier Finger abgetrennt

Bei Waldarbeiten in Mittelfranken ist ein Mann mit seiner Hand in einen Holzspalter geraten.

Dabei wurden ihm vier Finger abgetrennt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 28-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum. Der Unfall ereignete sich am Freitag in einem Waldstück bei Greding (Landkreis Roth).

(dpa)