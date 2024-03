Reiterin von eigenem Pferd schwer verletzt

Eine Reiterin ist in Mittelfranken von ihrem eigenen Pferd schwer verletzt worden.

Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte die 54-Jährige am Dienstag in Thalmässing (Landkreis Roth) eine Straße überqueren. Dazu sei sie neben ihrem Pferd gegangen, auf schlammigem Untergrund ausgerutscht und gestürzt. Das Pferd habe sich dadurch erschrocken und sei der Frau zweimal auf den Oberkörper gestiegen. Die Reiterin wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

(dpa)