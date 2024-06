15-jähriger Mopedfahrer nach Crash mit Auto schwer verletzt

Bei einem Unfall in der Nähe von Schönau (Landkreis Rottal-Inn) ist ein 15-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt worden.

Ein 69-jähriger Autofahrer übersah den Jugendlichen am Mittwoch beim Abbiegen und es kam zum Zusammenstoß, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Teenager wurde demnach mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Den 69-jährigen Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die betroffene Kreisstraße wurde wegen des Unfalls rund eine Stunde lang gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

(dpa)