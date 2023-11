Aus der Rott geborgener Mann stirbt im Krankenhaus

Der Montag aus der Rott in Niederbayern geborgene Mann ist im Krankenhaus gestorben.

Wie der Mann in den Fluss gelang ist, wird nach wie vor ermittelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Ein Autofahrer sah den auf dem Wasser treibenden Körper des 70-Jährigen bei Bad Birnbach (Landkreis Rottal-Inn) und rief die Einsatzkräfte. Diese brachten den nicht ansprechbaren Mann in ein Krankenhaus, in dem er am Dienstag starb. Möglich ist, dass er zuvor mit dem Fahrrad in der Nähe unterwegs war.

(dpa)