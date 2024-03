Teurer Geländewagen in Niederbayern gestohlen

Einen teuren Geländewagen haben Unbekannte in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) vom Gelände eines Autohauses gestohlen.

Wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte, habe das Auto einen Wert von knapp über 200.000 Euro. Der Diebstahl geschah in der Nacht auf Mittwoch. Im Laufe des Tages meldeten Anwohner in der Nähe des Autohauses ein gestohlenes Kennzeichen. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang und bitten um Hinweise.

(dpa)