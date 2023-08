Traktor überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in Niederbayern ist ein Traktorfahrer schwer verletzt worden.

Der 60-Jährige war am Samstag mit seinem Traktor mit angehängtem Güllefass bei Schönau (Landkreis Rottal-Inn) unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und anschließend links in einen Graben fuhr. Das Gespann überschlug sich durch die Wucht des Aufpralls, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Traktorfahrer wurde aus dem Führerhaus geschleudert. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen. Am Traktor und am Güllefass entstand ein Totalschaden von rund 100.000 Euro.

(dpa)