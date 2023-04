Zwei Störche mit Schrotmunition angeschossen

Zwei Störche sind in Niederbayern mutmaßlich mit Schrotmunition angeschossen worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der erste Vogel am Sonntag von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) verletzt gefunden.

Am Montag wurde ein weiterer Storch in der Nähe der angrenzenden Kläranlage verletzt entdeckt. Die Verletzungen an beiden Vögeln könnten auf den Abschuss von Schrotmunition zurückzuführen sein, sagte ein Polizeisprecher.

Das nahe gelegene Nest der Störche wurde mit Hilfe einer Drohnenkamera kontrolliert, weitere verletzte Tiere seien dort aber zunächst nicht gefunden worden. Die beiden verletzten Störche seien in tierärztlicher Behandlung.

Die Polizei ermittelt wegen möglicher Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz, das Tierschutzgesetz und das Waffengesetz.

(dpa)