Arjen Robben beendet Marathon in unter drei Stunden

Der langjährige Bayern-Profi Arjen Robben hat sich nach dem Ende seiner Fußballkarriere einen sportlichen Wunsch erfüllt.

Der 39-jährige Niederländer kam am Sonntag beim Marathon in Rotterdam nach 2:58:33 Stunden ins Ziel und blieb damit unter der von ihm selbst angepeilten Marke von drei Stunden. "Ich bin wirklich kaputt, aber ich habe es geschafft", sagte Robben dem TV-Sender NOS nach 42,195 Kilometern: "Für einen Sprinter wie mich ist eine solche Distanz sehr lang. Aber ich mag Sport und Herausforderungen." Das Rennen gewann der Belgier Bashir Abdi in 2:03:47 Stunden.

Robben hatte bereits im Vorjahr bei seinem ersten Marathon an gleicher Stelle versucht, unter drei Stunden zu bleiben, war in 3:13:40 Stunden aber gescheitert. "Ich bin kein Spitzensportler mehr, aber ich kann sagen: Ich finde, es ist Spitzensport, wenn man einen Marathon unter drei Stunden laufen kann", sagte Robben im Ziel: "Das kommt dem Gewinn eines großen Fußballtitels sehr nahe. Super, das kann ich abhaken."

Robben hatte seine Fußball-Laufbahn 2021 beim FC Groningen beendet. Von 2009 bis 2019 hatte der ehemalige Nationalspieler beim FC Bayern gespielt.

(dpa)