Rückreiseverkehr trifft die Region: Kilometerlanger Stau am Freitagnachmittag auf der A8

Zu einem kilometerlangen Stau auf der A8 kommt es am Freitagnachmittag zwischen München und Augsburg. In Fahrtrichtung Stuttgart staut es sich etwa ab Odelzhausen bis fast nach Dasing auf über zehn Kilometern Länge, wie dem Portal BayernInfo des bayerischen Verkehrsministeriums zu entnehmen ist. Autofahrerinnen und Autofahrer verlieren auf dem Abschnitt demnach rund eine Stunde Zeit.

Stau durch Urlaubsrückkehrer auf der A8 zwischen München und Augsburg

Grund für den Stau ist offenbar der Rückreiseverkehr aus den Sommerferien, wie man auch bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck vermutet. Einen Unfall habe es auf dem betroffenen Abschnitt jedenfalls nicht gegeben, erklärt ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Zwischenzeitlich habe es auf Höhe Adelzhausen zwar ein Pannenauto auf der linken Spur gegeben – der Stau sei aber bereits zuvor da gewesen und das Auto stehe inzwischen auf dem Standstreifen.

Für dieses Wochenende warnte der ADAC bereits im Voraus vor Stau. In Bayern und Baden-Württemberg enden in diesen Tagen die Sommerferien, sodass mit einer großen Rückreisewelle gerechnet wird, insbesondere aus dem Süden. Der Freitagnachmittag war in der Prognose des Automobil-Clubs dabei explizit als eine der besonders staugefährdeten Zeiten genannt.