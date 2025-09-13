Rückreiseverkehr trifft die Region: Kilometerlanger Stau am Freitagnachmittag auf der A8

Zu einem kilometerlangen Stau auf der A8 kam es am Freitagnachmittag zwischen München und Augsburg. In Fahrtrichtung Stuttgart staute es sich etwa ab Odelzhausen bis fast nach Dasing auf über zehn Kilometern Länge, wie dem Portal BayernInfo des bayerischen Verkehrsministeriums zu entnehmen war. Autofahrerinnen und Autofahrer verloren auf dem Abschnitt demnach rund eine Stunde Zeit.

Stau durch Urlaubsrückkehrer auf der A8 zwischen München und Augsburg

Grund für den Stau war offenbar der Rückreiseverkehr aus den Sommerferien, wie man auch bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck vermutete. Einen Unfall habe es auf dem betroffenen Abschnitt jedenfalls nicht gegeben, erklärte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Zwischenzeitlich habe es auf Höhe Adelzhausen zwar ein Pannenauto auf der linken Spur gegeben – der Stau sei aber bereits zuvor da gewesen und das Auto konnte schnell auf den Standstreifen geschafft werden. Bis zum frühen Abend hatte sich der Stau dann nahezu vollständig aufgelöst.

Für dieses Wochenende warnte der ADAC bereits im Voraus vor Stau. In Bayern und Baden-Württemberg enden in diesen Tagen die Sommerferien, sodass mit einer großen Rückreisewelle gerechnet wird, insbesondere aus dem Süden.