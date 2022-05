Bayern

vor 33 Min.

Stephan Mayer tritt zurück – und die CSU steht vor einem Problem

Plus CSU-Chef Söder zeigt sich „erschüttert“ über angebliche Drohungen seines zurückgetretenen Generalsekretärs Mayer gegenüber einem Journalisten. Nun braucht er einen Nachfolger.

Von Uli Bachmeier

Die schlechte Laune steht Markus Söder ins Gesicht geschrieben, als er am Mittwoch in der CSU-Parteizentrale vor die Presse tritt. Sorgenfalten auf der Stirn, kein freundliches Lächeln zur Begrüßung, angespannt, ohne jede Leichtigkeit. „Heute ist ein bitterer Tag“, sagt Söder. Keine vier Minuten dauert es, dann hat der CSU-Vorsitzende gesagt, was aus seiner Sicht zum überraschenden

