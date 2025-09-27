Nach Urteil: Demonstration für mutmaßliche Linksextremistin

Rund 1200 Menschen sind aus Solidarität für die verurteilte mutmaßliche Linksextremistin Hanna S. in Nürnberg auf die Straße gegangen. Die Teilnehmer seien am Samstagnachmittag von einem Park aus in Richtung Innenstadt gegangen, sagte ein Polizeisprecher. Bislang sei alles friedlich gewesen.

Hanna S. wurde am Freitag vom Oberlandesgericht München unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie zusammen mit anderen in Budapest brutal Menschen verprügelt hatte, die sie der rechtsextremen Szene zuordneten. Passiert war das am «Tag der Ehre» im Februar 2023. Das Urteil ist bisher nicht rechtskräftig.