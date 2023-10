Rundfunk

08:03 Uhr

Erst Innovation, dann Propagandamittel, heute das beliebteste Medium: 100 Jahre Radio

Der "Gesundfunk" in Bietigheim-Bissingen sendet in einem Radius von 15 Kilometern. In zwei Krankenhäusern kann die Sendung angehört werden.

Plus Mit dem Radio begann eine neue Medien-Ära. Eine Reise durch die Zeit – vom Berliner Vox-Haus bis zum Krankenhausfunk in Bietigheim.

Von Bianca Dimarsico

Es ist eine technologische Innovation, die 1909 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wird. Gesendete Radiowellen werden in elektrische Signale und dann in Schallwellen umgewandelt. Es werde Ton! Am 29. Oktober 1923 klang das in Deutschland so: "Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin im Vox-Haus auf Welle 400 Meter."

Es sind die ersten Worte, die im deutschen Radio zu hören sind. Der Klang körnig, die Stimme monoton, das "R" gerollt: Friedrich Georg Knöpfke, Direktor des Senders Funk-Stunde Berlin kündigt damit den Unterhaltungsrundfunkdienst an. Es ist ein Durchbruch – doch kaum jemand hört zu. Damals ist Radiohören Luxus. Die Jahresgebühr entsprach etwa einem Drittel des durchschnittlichen Monatsgehalts. Trotzdem stiegen die Zuhörerzahlen rapide. Nach zwei Jahren überschritt die Zahl der Rundfunkteilnehmer die Millionengrenze.

