Wladimir Putin

08:26 Uhr

Russland im Rausch des Krieges

Plus Putins fünfte Amtszeit als Präsident beginnt. Ohne den Krieg in der Ukraine ist sie nicht denkbar, das gesamte System ist darauf ausgerichtet – und die Gesellschaft gleichgültig.

Von Inna Hartwich

Plötzlich steht der Krieg mitten in Moskau. Er ist hierher gekarrt worden, damit er unter strahlendem Sonnenschein bejubelt werden kann, verewigt auf Familienbildern. „Oh“, „Wow“, „Alles unsers“, der Marder aus Deutschland, der Abrams aus den USA, der finnische Sisu Pasi. „Wo ist der Leopard? Ich will zum Leoparden“, sagen die meisten an diesem Tag und machen vom erbeuteten deutschen Panzer hier, im Siegespark am westlichen Zentrumsrand der Stadt, schnell noch ein Bild aus der Ferne. „Die Geschichte wiederholt sich“, steht auf einem Plakat, auf einem anderen: „Unser Sieg ist unausweichlich.“

Es ist das simple wie unheilvolle Rezept, aus dem die russische Propaganda gemacht ist, aus dem die russische Politik gemacht ist. Die Machthaber setzen auf das Narrativ, in der Ukraine werde der Kampf gegen den Faschismus fortgesetzt, den ihre Vorväter einst begonnen hatten. Über die Perversion der Verdrehungen macht sich hier, bei der „Trophäenschau“, die das russische Verteidigungsministerium unter freiem Himmel präsentiert, wohl niemand Gedanken. Die Menschen, die hierherkommen, zählen sich zu einem auserwählten Volk. Ihr Präsident lässt kaum eine Gelegenheit aus, diese Idee zu betonen. Kurz vor dem 9. Mai, dem Tag des Sieges über Nazi-Deutschland, steht die zerstörte westliche Militärtechnik in der Stadt. Die Geschichte ist längst zur Waffe des Regimes geworden. Am 9. Mai geht es seit Jahren nicht mehr um die Trauer um die 27 Millionen sowjetischen Gefallenen im „Großen Vaterländischen Krieg“, wie die Russen den Zweiten Weltkrieg bezeichnen. Es geht um Pomp und Triumph. Um ein „Wir können es wiederholen“, die Losung, die die Rotarmisten einst an die Säulen des Reichstags in Berlin geschrieben hatten. Nicht um ein „Nie wieder“.

