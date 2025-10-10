Icon Menü
S-Bahn in München: Ausgedünnter Takt auf S2 in München – Ersatzverkehr eingerichtet

Ausgedünnter Takt auf S2 in München – Ersatzverkehr eingerichtet

Wer mit der S-Bahn in Richtung Dachau unterwegs ist, braucht heute Geduld. Grund dafür ist eine Baustelle.
Von Redaktion
    Auf der S-Bahn-Linie von und nach Dachau ist mit Verzögerungen zu rechnen.
    Auf der S-Bahn-Linie 2 zwischen Dachau und Petershausen kommt es heute, 10. Oktober 2025, zu Behinderungen für Fahrgäste. Grund dafür sind nach Angaben der Deutschen Bahn Bauarbeiten auf einer Nah- und Fernverkehrsstrecke. Durch die Baustelle sei eine Umleitung von Zügen auf die S-Bahn-Gleise erforderlich.

    S2 zwischen Dachau und Petershausen im 40-Minuten-Takt

    Konkret bedeutet das für Fahrgäste, dass die S-Bahnen zwischen Dachau und Petershausen bis Betriebsschluss im 40-Minuten-Takt fahren. Es gibt nach Angaben der Bahn einen Ersatzverkehr. Die Busse des Schienenersatzverkehrs seien mit dem Kürzel EV beschildert.

    Auch bayernweit müssen sich Bahnreisende heute gedulden. Eine Baustelle in Mittelfranken hat etwa Auswirkungen bis nach Augsburg, Ingolstadt und weitere Orte.

