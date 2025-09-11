29-Jähriger zieht Notbremse und schubst Seniorin – stand der Mann unter Drogen?

Ein 29-jähriger Mann hat am frühen Mittwochnachmittag für mächtig Chaos in der S-Bahn München gesorgt: Erst belästigte er Reisende in einer S-Bahn bei Neufahrn, betätigte dann die Notbremse und stieß eine Seniorin an der geöffneten Tür, sodass sie zu Boden stürzte. Mitreisende oder das Bahnpersonal riefen die Polizei, die Beamten konnten ihn stellen.

Chaos in der S-Bahn München: 29-Jähriger belästigt Reisende und verletzt Seniorin

Wie die für die S-Bahn München verantwortliche Bundespolizei mitteilt, hatte der Mann gegen 13.30 Uhr zunächst mehrere Fahrgäste belästigt. Zudem schlug er mit den Fäusten in die Luft und zog ohne Anlass die Notbremse. Kurz darauf soll er eine 83-jährige Frau an der geöffneten Tür der S-Bahn gestoßen haben. Die Seniorin stürzte zu Boden und verletzte sich am linken Knie; sie klagte zudem über Rückenschmerzen. Eine stationäre Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

Anschließend trat der Mann einen 69-jährigen Fahrgast in den Unterkörperbereich. Dieser verzichtete auf eine medizinische Versorgung. Streifenbeamte der Polizeiinspektion Neufahrn nahmen den 29-jährigen Aggressor aus München noch vor Ort fest und übergaben ihn zuständigkeitshalber an die Bundespolizei. Auf der Dienststelle der Bundespolizeiinspektion München nahmen Beamte die Personalien des Mannes auf und nahmen Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum wahr.

Mann gerät in S-Bahn München bei Neufahrn außer sich – er muss zum Drogentest

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige auf freien Fuß entlassen. Die Bundespolizei führt Ermittlungen wegen Körperverletzung und Missbrauch von Notrufeinrichtungen.

