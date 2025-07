Bauarbeiten in der S-Bahn München: Nachts fällt mancher Halt auf der S7 und S3 aus

In München wird der nächtliche S-Bahn-Verkehr wegen Instandhaltungsarbeiten teils mehrere Wochen lang beeinträchtigt. Wie die Deutsche Bahn am Sonntag mitgeteilt hat, kommt es auf den beiden Linien S7 und S3 ab Mittwoch, den 23. Juli, zwischen den Abendstunden und dem frühen Morgen zu Halteausfällen und Fahrplanänderungen.

Verbindungsausfälle der Münchner S-Bahn: Diese Züge der S7 werden gestrichen

Dem Konzern zufolge fallen mehrere Züge der S7 zwischen 18.30 Uhr am Mittwochabend und 2.15 Uhr am frühen Donnerstagmorgen aus. Danach gilt laut Bahn wieder der reguläre Fahrplan. Folgende Fahrten werden gestrichen.

S7 Richtung Wolfratshausen Abfahrt vom Münchner Hauptbahnhof um 18.34 Uhr

S7 Richtung Wolfratshausen Abfahrt vom Münchner Hauptbahnhof um 19.34 Uhr

S7 Richtung Wolfratshausen Abfahrt vom Münchner Hauptbahnhof um 20.34 Uhr

S7 Richtung Wolfratshausen Abfahrt vom Münchner Hauptbahnhof um 21.34 Uhr

S7 Richtung Wolfratshausen Abfahrt vom Münchner Hauptbahnhof um 22.34 Uhr

S7 Richtung München Abfahrt aus Wolfratshausen um 19.03 Uhr

S7 Richtung München Abfahrt aus Wolfratshausen um 19.43 Uhr

S7 Richtung München Abfahrt aus Wolfratshausen um 20.43 Uhr

S7 Richtung München Abfahrt aus Wolfratshausen um 21.43 Uhr

S7 Richtung München Abfahrt aus Wolfratshausen um 22.43 Uhr

Auf längere Störungen müssen sich dagegen Fahrgäste der Linie S3 einstellen. Zwischen den Halten Pasing und Mammendorf sind der Bahn zufolge von Mittwoch, den 23. Juli, bis Freitag, den 8. August, zwischenzeitlich keine Fahrten möglich. In mehreren Nächten kommt es nach Konzernangaben zu Fahrplanänderungen. Der Grund für die Störung sind Bauarbeiten am Dach eines Bahnsteigs in Olching. Die Verbindungsausfälle sind ausschließlich für die Nachtstunden zwischen 23 Uhr und 1.30 Uhr geplant.

Bauarbeiten in München: Züge der S-Bahn-Linie S3 fallen bis August nachts aus

Demnach fällt in dem Zeitraum die Verbindung der S3 in Richtung Mammendorf ab dem Halt Lochhausen aus, die den Bahnhof Pasing um 0.27 Uhr verlässt. Eine zusätzliche Fahrt soll um 23.10, 23.13 und 23.16 Uhr Fahrgäste nach Maisach, Malching und Mammendorf bringen.

In der Nacht auf Dienstag, den 29. Juli fällt die S3 nach Mammendorf komplett aus, die Pasing planmäßig um 0.27 Uhr verlassen würde. Zwischen Pasing und Olching ist ein Ersatzbus eingerichtet, der um 0.51 Uhr abfährt, außerdem ist ein zusätzlicher Zug auch in dieser Nacht zwischen den Halten Maisach und Mammendorf unterwegs.

In Richtung München fällt in den Nächten zwischen dem 23. und 25. Juli, dem 27. Juli und 1. August, sowie dem 3. und 8. August jeweils die Folgeverbindung der S3 aus, die den Halt Mammendorf um 23.24 Uhr verlässt. Erst eine Stunde später um 0.24 Uhr fährt in dem Zeitraum wieder ein Zug in die Landeshauptstadt. Zwischen den Halten Lochhausen und Pasing fährt die S3 jedoch planmäßig. In den genannten Nächten kommt es allerdings zwischen Maisach und Lochhausen zu Verspätungen wegen der Bauarbeiten. Die Halteausfälle nach München gelten nicht für die Nacht auf Dienstag, den 29. Juli, informiert die Bahn.