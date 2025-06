Bald keine Verspätungen mehr bei der Münchner S-Bahn? Neues Stellwerk in Betrieb genommen

„Wegen einer Stellwerkstörung am Ostbahnhof …“ ist eine Ansage, die viele S-Bahn-Reisende in München nicht mehr hören wollen – und in Zukunft voraussichtlich auch nicht mehr so häufig zu hören bekommen. Das Stellwerk Ost, das in der Vergangenheit für Verspätungen und zahlreiche Zugausfälle sorgte, wurde abgelöst. Ein neues, elektronisches Stellwerk ist nun in Betrieb.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, war der Prozess der Inbetriebnahme mitsamt Hochlaufphase vom 6. bis 18. Juni erfolgreich. „Die S-Bahnen konnten seitdem weitgehend reibungslos fahren und es muss nur an wenigen Stellschrauben – wie bei solchen komplexen Inbetriebnahmen üblich – nachjustiert werden“, heißt es. Das alte Stellwerk stammte aus dem Jahr 1971.

Neues Stellwerk soll S-Bahn-Verkehr in München verlässlicher machen

„Die S-Bahn-Stammstrecke ist die am dichtesten befahrene Eisenbahnstrecke Europas. Das neue Stellwerk München Ost wird den Verkehr auf dieser wichtigen Lebensader der Stadt verlässlicher und pünktlicher machen“, versprach der Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn (DB), Berthold Huber.

Von Stellwerken wird der Bahnbetrieb gesteuert, wie von einem Tower am Flughafen der Flugbetrieb geregelt wird: Sie regeln, lenken und sichern den Ablauf auf den Schienen. Das Stellwerk München Ost ist für die Signale und Weichen der ersten S-Bahn-Stammstrecke zuständig. Die S-Bahn-Linien führen parallel horizontal durch die Stadt.

Zweite Stammstrecke in München wird vom Stellwerk Leuchtenbergring gesteuert

Auch am Leuchtenbergring wurde ein neues, elektronisches Stellwerk in Betrieb genommen. Dort wird der Abschnitt der Haltestelle Leuchtenbergring und Berg am Laim gesteuert. Auch die zweite Stammstrecke soll nach ihrer Fertigstellung von dort gesteuert werden.

Das alte Stellwerk am Ostbahnhof ist aber bislang nicht auf dem Abstellgleis: Es wird vorerst weiterhin Fern-, Regional- und Güterzüge im Münchner Osten steuern. (mit dpa)