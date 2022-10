S-Bahn München

Streit um Münchner Stammstrecke eskaliert

Plus Die Opposition wird das Milliarden-Debakel sehr wahrscheinlich in einem Untersuchungsausschuss unter die Lupe nehmen. Der Minister schiebt alle Schuld auf die Bahn.

Von Uli Bachmeier

Die Schuld am Milliarden-Debakel bei Planung und Bau der zweiten Stammstrecke für die S-Bahn in München trägt nach Darstellung der Bayerischen Staatsregierung alleine die Deutsche Bahn. „Die Verantwortung für die jetzige Situation liegt eindeutig bei der DB als Bauträgerin“, sagte Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU) bei einer Sondersitzung des Verkehrsausschusses im Landtag. Dass Grüne, SPD und FDP im Landtag diese Feststellung akzeptieren werden und die früheren CSU-Verkehrsminister im Bund und in Bayern ungeschoren davonkommen lassen wollen, ist allerdings nicht zu erwarten. Bereits vor der Sitzung sagte Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann: „Es geht in sehr, sehr großen Schritten in Richtung Untersuchungsausschuss.“

