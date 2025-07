Mehrere Verbindungen der S 2 auf der Münchner Stammstrecke fallen auch am Donnerstag aus

Auf der Münchner S-Bahn-Linie S 2 fallen von Montag bis Donnerstag zahlreiche Verbindungen aus. Das kündigte die Bahn am Sonntag vor der Störung an, wobei zunächst nur von Ausfällen am Montag die Rede gewesen war. Grund für die kurzfristige Maßnahme seien Verzögerungen im Betriebsablauf, die mit den ausfallenden Fahrten stabilisiert werden müssten. Weitere Details zu den Hintergründen der Störung und warum sie auch noch an den Folgetagen den Zugverkehr beeinträchtigt, nannte der Konzern nicht.

Zugausfälle der S-Bahn von Montag bis Donnerstag: Berufsverkehr massiv betroffen

Betroffen sind mehrere Verbindungen der S 2, die planmäßig morgens und nachmittags fahren würden. Mittags und abends soll die S-Bahn-Linie, die den Münchner Ostbahnhof mit der Stadt Dachau verbindet, der Meldung zufolge wie geplant fahren können. Insbesondere Pendlerinnen und Pendler im Berufsverkehr sollten ihre die Verbindungen zum Arbeitsweg und zurück nach Hause dementsprechend genau überprüfen.

Folgende Zugfahrten der S 2 fallen am Donnerstagmorgen aus.

S 2 Abfahrt vom Ostbahnhof um 06.06 Uhr

S 2 Abfahrt vom Ostbahnhof um 06.46 Uhr

S 2 Abfahrt vom Ostbahnhof um 07.06 Uhr

S 2 Abfahrt vom Ostbahnhof um 07.46 Uhr

S 2 Abfahrt vom Ostbahnhof um 08.06 Uhr

S 2 Abfahrt aus Dachau um 07.19 Uhr

S 2 Abfahrt aus Dachau um 07.39 Uhr

S 2 Abfahrt aus Dachau um 08.19 Uhr

S 2 Abfahrt aus Dachau um 08.39 Uhr

Auch nachmittags mehrere Ausfälle auf der S-Bahn-Stammstrecke in München

Diese S-Bahn-Verbindungen der S 2 fallen am Donnerstagnachmittag aus.

S 2 Abfahrt vom Ostbahnhof um 15.46 Uhr

S 2 Abfahrt vom Ostbahnhof um 16.06 Uhr

S 2 Abfahrt vom Ostbahnhof um 16.46 Uhr

S 2 Abfahrt vom Ostbahnhof um 17.06 Uhr

S 2 Abfahrt vom Ostbahnhof um 17.46 Uhr

S 2 Abfahrt aus Dachau um 16.19 Uhr

S 2 Abfahrt aus Dachau um 16.39 Uhr

S 2 Abfahrt aus Dachau um 17.19 Uhr

S 2 Abfahrt aus Dachau um 17.39 Uhr

S 2 Abfahrt aus Dachau um 18.19 Uhr

S 2 Abfahrt aus Dachau um 18.39 Uhr

Immer wieder kommt es zu Störungen im S-Bahn-Verkehr auf der Münchner Stammstrecke - eine der am dichtesten befahrenen Eisenbahnabschnitte Europas. Seit 2017 baut die Bahn eine zweite Stammstrecke zur Entlastung. Auch mehrere Stellwerke, die zum Teil seit den 1970er Jahren ununterbrochen in Betrieb sind, möchte der Konzern in den nächsten Jahren modernisieren.