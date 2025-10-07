Stammstrecke in München wird im Herbst gesperrt

Wer diesen Herbst mit der S-Bahn in München fährt, muss sich auf Fahrplanänderungen und Baustellen einstellen. Ab diesem Freitag beginnen Bauarbeiten an der Stammstrecke und verschiedenen Außenästen, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Die größten Einschränkungen auf der Stammstrecke wird es am Wochenende vom 17. bis zum 20. Oktober und während der Herbstferien Anfang November geben. Von Freitag, dem 17. Oktober ab 22.20 Uhr bis zum Montag, dem 20. Oktober um 4.00 Uhr wird die gesamte Stammstrecke einschließlich Leuchtenbergring und Berg am Laim sowie die S-Bahn-Gleise am Ostbahnhof gesperrt sein. Betroffen sind davon alle Linien außer der S7. Zwischen Pasing und dem Hauptbahnhof sollen dann Ersatzbusse im 10-Minuten-Takt fahren.

Von Freitag, dem 31. Oktober um 22.20 Uhr bis Montag, dem 10. November um 4.00 Uhr werden die S-Bahn-Gleise zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke gesperrt. Hier sollen Ersatzbusse im Fünf-Minuten-Takt fahren. Auf der übrigen Stammstrecke verkehren nur wenige Linien.