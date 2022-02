BRB-Chef: "Die Schieneninfrastruktur in Bayern ist grausam"

Plus Kann ein Lokführer über rot fahren? Und wie steht es um die bayerischen Schienen? Arnulf Schuchmann, Leiter der Bayerischen Regiobahn, über drängende Fragen nach dem S-Bahn-Unglück von München.

Herr Schuchmann, ist Bahnfahren noch sicher?



Arnulf Schuchmann: Mit vollster Überzeugung, ich fahre selbst jeden Tag: Natürlich ist es immer noch das sicherste und auch bequemste Verkehrsmittel. Bei der Bayerischen Regiobahn (BRB) fahren wir jeden Tag fast 1000 Züge auf unseren 800 Kilometern. Statistisch bewegen Sie sich da im Promille-Bereich mit irgendwelchen Vorfällen.