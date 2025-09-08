Präsentation auf der IAA: Das sind Münchens künftige XXL-S-Bahnen

Mit komplett durchgängigen Wagen mit mehr als 200 Metern Länge sollen sie bis zu 1.841 Fahrgästen Platz bieten: Die neuen Fahrzeuge der S-Bahn München sollen die modernsten S-Bahn-Züge Deutschlands werden. Mehr als zwei Milliarden Euro investiert der Freistaat Bayern. Auf der Mobilitätsmesse IAA in München können Interessierte Modelle der XXL-Wägen besichtigen. Bis sie zum Einsatz kommen, dauert es aber noch.

Die neuen Züge sollen laut der Deutschen Bahn (DB) auf 200 Metern Länge verschiedene Sitzbereiche haben, darunter Familien- und Gruppenbereiche, Klappsitze in Mehrzweckbereiche und klassische Zweier-, Dreier- und Vierer-Sitzbereiche. Zusätzlich verfüge der Zug über WLAN, Ablageflächen, Steckdosen und eine umweltfreundliche Klimaanlage, die Temperaturen von –25 bis zu 45 Grad bewältigen kann.

Mehr als zwei Milliarden Euro kosten die XXL-S-Bahnen den Freistaat Bayern

Das Außendesign der neuen S-Bahn-Fahrzeuge ist ein Rautenmuster und die Farben sind Weiß und Blau. „Die neuen Münchner S-Bahnen zeigen künftig, wer hinter ihnen steht: der Freistaat Bayern, der mehr als zwei Milliarden Euro in dieses Projekt investiert“, sagte der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter im Zuge der InnoTrans, der internationalen Fachmesse für Verkehrstechnik in Berlin, auf der das Außendesign der Fahrzeuge vorgestellt worden war. „Deshalb ist es nur konsequent, dass die modernsten S-Bahn-Züge Deutschlands im Design unserer Nahverkehrsmarke unterwegs sind.“

Die XXL-S-Bahnen sind laut der DB in Zusammenarbeit mit Verbänden konzipiert worden und erfüllen alle Anforderungen der Barrierefreiheit. Es gibt spezielle Rollstuhlbereiche an beiden Zugenden mit eigenen Displays und automatischen Schiebetritten. Zusätzlich ermöglichen Mehrzweckbereiche und Technologien wie Bluetooth-Konnektivität für Hörgeschädigte eine inklusive Nutzung.

Ein Modell der neuen XXL-Züge gibt es auf der IAA in München

Ab Ende 2028 sollen die ersten der XXL-Züge eingesetzt werden. Wer vorab schon einen Blick hineinwerfen will, kann während der IAA ein realitätsnahes Modell des geplanten Fahrzeugs besichtigen. Das 1:1-Modell des Zuges lässt sich während der Messe vom 9. bis 14. September am Münchner Königsplatz kostenlos besichtigen.

Faktenblatt zu den XXL-S-Bahnen

Länge: Ca. 202 Meter

Breite: Ca. drei Meter

Gewicht: 365 Tonnen

Antriebsleistung: 7,8 MW

Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h

Anzahl Wagen: 13 Wagenkästen

Anzahl Achsen: 28 Achsen

Sitzplätze: 480

Maximale Kapazität: 1.841 Personen

Fahrgastinfo-Displays: 166 (104 im Fahrgastraum, 62 außen über den Türen)

Anzahl Türen: 31 Türen je Fahrzeugseite