Sachbeschädigung: Junger Mann beschädigt 25 Fahrzeuge in Nürnberg

Junger Mann beschädigt 25 Fahrzeuge in Nürnberg

Ein Zeuge beobachtet einen 23-Jährigen, der auf ein Auto einschlägt. Später stellt sich heraus: Auf seiner Tour war das Fahrzeug längst nicht das Einzige.
    Bei der vorläufigen Festnahme gab der junge Mann zu, weit mehr als nur ein Auto beschädigt zu haben. (Symbolbild)
    Bei der vorläufigen Festnahme gab der junge Mann zu, weit mehr als nur ein Auto beschädigt zu haben. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Ein 23-Jähriger soll in Nürnberg wahllos auf Fahrzeuge eingeschlagen und mindestens 25 beschädigt haben. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Zeuge den jungen Mann, als er in der Nacht von Freitag auf Samstag auf ein im Stadtteil Sankt Johannis geparktes Auto einschlug. Der Zeuge alarmierte die Beamten – der Mann habe bereits einen Außenspiegel abgeschlagen, hieß es demnach.

    Mehrere Polizeistreifen nahmen die Fahndung auf, sie fassten den 23-Jährigen kurze Zeit später und nahmen ihn vorläufig fest. Der Verdächtige räumte dabei ein, weit mehr als nur das eine Auto beschädigt zu haben, wie es weiter hieß. Bisherigen Ermittlungen zufolge sind mindestens 25 Fahrzeuge betroffen.

