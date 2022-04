Tennisturnier: Zverev erfährt seinen ersten Gegner

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev befindet sich zum Auftakt des Münchner Sandplatzturniers am Montag (11.00 Uhr) noch in der Zuschauerrolle.

Der zweimalige Turniersieger hat als Topgesetzter in der ersten Runde ein Freilos und soll erst am Mittwoch aufschlagen. Sein Gegner wird am Nachmittag zwischen dem Tschechen Jiri Lehecka und Dänemarks Tennis-Talent Holger Rune ermittelt.

Routinier Philipp Kohlschreiber trifft im rein deutschen Duell (nicht vor 13.00 Uhr) auf Nachwuchshoffnung Daniel Altmaier. Wildcard-Inhaber Max Rehberg eröffnet das Turnier gegen den Serben Miomir Kecmanovic. Nachdem das Event 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt und 2021 ohne Zuschauer ausgetragen worden war, sind in diesem Jahr auf der Iphitos-Anlage Fans zugelassen.

