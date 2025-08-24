Baustelle zwischen Regensburg und Schwandorf beendet – neue Verzögerungen warten

Die Sanierung der Teilstrecke Regensburg–Schwandorf ist abgeschlossen worden. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Bereits seit Freitag ist der Abschnitt wieder befahrbar. Fahrgäste erwartet aber bereits eine neue Baustelle auf der Strecke.

Deutsche Bahn: Sanierung der Strecke Regensburg–Weiden geht weiter

Der Streckenabschnitt zwischen Regensburg und Schwandorf wurde seit dem 15. Juni saniert. Wie die Deutsche Bahn in einer Mitteilung berichtete, wurden seitdem 47 Kilometer Gleise und 28 Weichen neu verlegt und dazu sieben Bahnübergänge entlang der Strecke erneuert.

Laut eigenen Angaben wurde das Sanierungsprojekt „exakt nach Zeitplan abgeschlossen“. In der Nacht zu Freitag befuhren bereits Bau- und Transportzüge die neuen Gleise, Personenzüge folgten einen Tag später.

Streckensanierung: Weiterer Teil folgt unmittelbar

Bereits am Samstag, dem 23. August, führte die Deutsche Bahn die Bauarbeiten auf der Strecke fort. Nach Angaben des Unternehmens werde nun der Abschnitt zwischen Irrenlohe und Weiden erneuert. Die Arbeiten sollen hier voraussichtlich bis zum 14. September durchgeführt werden.

Anschließend wird die Strecke zwischen Schwandorf und Schwarzenfeld modernisiert. Dieser Abschnitt ist dann zwischen dem 26. September und 10. Oktober gesperrt.

Die Bauarbeiten auf der Strecke Regensburg–Weiden dauern an. Der erste Teilabschnitt wurde bereits saniert. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

Sanierungsarbeiten: Das bedeuten die Baustellen für Fahrgäste

Bahnreisende in der Oberpfalz müssen also weiter Einschränkungen in ihren Reisen einplanen. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass sie auch für die kommenden Sperrungen ein Ersatzkonzept entwickelt habe. Fahrgäste können sich unter anderem per DB-App darüber informieren, wie ihre Reise konkret betroffen ist.

Deutsche Bahn: Sanierung ist millionenschwer

Die Gesamtkosten für die Modernisierung der Strecke Regensburg–Weiden belaufen sich laut Deutscher Bahn auf rund 127 Millionen Euro. Die Arbeiten bereiten die Trasse als mögliche Umleitungsstrecke vor, wenn im kommenden Jahr die Generalsanierungen der Strecken Nürnberg–Regensburg und Obertraubling–Passau durchgeführt werden, so das Verkehrsunternehmen. Zudem soll die Baumaßnahme die Qualität des Zugverkehrs und die Pünktlichkeit verbessern, wie es in einer Meldung der Deutschen Presseagentur heißt.