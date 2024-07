München will Spielort der Handball-WM 2027 werden

Die Handball-WM der Männer 2027 soll auch in München ausgetragen werden. Die bayerische Landeshauptstadt will Spielort der Endrunde werden, eine entsprechende Empfehlung hat der Ältestenrat des Stadtrats abgegeben. Eine Entscheidung über die Austragungsorte soll in der Vollversammlung am kommenden Mittwoch fallen.

München bewirbt sich konkret um die Ausrichtung einer Vorrundengruppe mit Beteiligung der deutschen Mannschaft. Spielstätte soll den Angaben zufolge der SAP Garden sein, der Ende September offiziell eröffnet wird. Ein entsprechendes Gebot hat demnach die Olympiapark München GmbH beim Deutschen Handballbund (DHB) hinterlegt.

Der DHB hatte von insgesamt elf Arenen berichtet, die Spielorte des Turniers mit 32 Mannschaften werden wollen. Zuletzt war München mit der Olympia-Halle Austragungsort von Vorrundenspielen bei der Handball-EM der Männer im Januar 2024. Wie die Stadt mitteilte, war die Arena an vier von fünf Spieltagen auch ohne Beteiligung der deutschen Mannschaft mit rund 12.000 Zuschauern ausverkauft.