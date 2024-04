Satiriker

vor 36 Min.

Henning Venske hält Verzicht auf Soziale Medien für weise

Vom Alter her ist der Satiriker Henning Venske nicht prädestiniert für Instagram, Facebook, X und Co. Doch der 85-Jährige will das auch nicht. Das hat auch was mit Altersweisheit zu tun, findet er.

Der Satiriker und Moderator Henning Venske (85, "Münchner Lach- und Schießgesellschaft") sieht eine Form von Weisheit darin, auf Soziale Medien zu verzichten. "Ich nutze weder Facebook noch Instagram oder X", sagte Venske der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Und fügte hinzu: "Dann bleibt einem nämlich viel erspart. Wenn Sie wollen, können Sie darin Altersweisheit erkennen." Seine Gedanken teile er heute, nach seinem Abschied von der Kabarettbühne 2018, aber dennoch online. Und zwar in einem Blog auf seiner Homepage venske.de. Der in der Hansestadt und in München lebende Künstler feierte am Mittwoch seinen 85. Geburtstag. (dpa)

