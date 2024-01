Sport-Events in Saudi-Arabien: Hauptsache, das Image stimmt

Von Marco Scheinhof - vor 35 Min.

Saudi-Arabien versucht, seinen schlechten Ruf in der Welt durch immer mehr Sportveranstaltungen zu verbessern. Vor allem die junge Bevölkerung freut das. Doch die Skepsis bleibt.

Die Musik hallt in die Nacht. Die hellen Scheinwerfer beleuchten den sternenklaren Himmel. Kalt ist es, gerade mal knapp über null Grad. Auch in der Wüste kann man frösteln. Nicht aber die jungen Männer und Frauen, die in ihrer traditionellen Kleidung wild vor einer Bühne tanzen. Für Musik sorgt eine Frau hinter einem Mischpult. Vor allem arabische Hits lösen beim jungen Publikum Ekstase aus.

Hier, in der Wüste von Saudi-Arabien, bereiten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Rallye Dakar vor. In der Nähe von Al-Ula im Norden des Landes haben sie ihr Camp aufgeschlagen, sie nennen es Biwak. Riesig ist es, mit vielen Zelten und Containern zum Übernachten. Da stehen die Rennwagen, an denen Mechaniker bis tief in die Nacht schrauben. Weiter vorne, im Zentrum des Biwaks, wird gefeiert. Saudi-arabische Männer und Frauen zusammen. Bis vor wenigen Jahren war das undenkbar.

