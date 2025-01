Ärger auf den Gleisen: Baum stürzt zwischen Buchenau und Fürstenfeldbruck in Oberleitung

Während wohl einige Pendlerinnen und Pendler mit dem Zug und der S-Bahn in Richtung München unterwegs waren, stürzte am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr ein Baum in die Oberleitung. Dieser brach auf der Strecke zwischen Buchenau und Fürstenfeldbruck, auf Höhe des Kloster Fürstenfeldbruck, teiltE die Polizei nun mit. Eine S4 in Richtung München näherte sich zwar dem umgestürzten Baum, konnte aber noch rechtzeitig bremsen. Es kam zu erheblichen Behinderungen im Bahnverkehr der Strecke von und nach Memmingen.

Insassen der S-Bahn von Deutscher Bahn und Feuerwehr evakuiert

Die Menschen in der S-Bahn wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, teilte die Polizei mit. An die 30 Personen sollen sich darin befunden haben. Diese wurden von Mitarbeitern der Deutschen Bahn und der Feuerwehr evakuiert und mit einem Bus nach Fürstenfeldbruck gefahren. Im Streckenbereich sei nun eine Langsamfahrstrecke eingerichtet.

Bahnverkehr derzeit nur stadtauswärts möglich

Beim Sturz des Baumes ist nach Angaben der Polizei auch ein Oberleitungsmast stark beschädigt worden. Daher sei derzeit der Bahnverkehr nur stadtauswärts möglich. Die S4 wurde mittels einer Diesellok nach Buchenau gezogen, während die Feuerwehr den Baum aus den Gleisen räumte.

Wie lange die Reparaturarbeiten dauern und die Gleise nur einseitig befahrbar bleiben, sei nicht bekannt. Die Bundespolizei habe zudem routinemäßig Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Sie versucht nun zu klären, warum der Baum abbrach beziehungsweise in wessen Verantwortungsbereich dies lag, und ob der Vorfall hätte verhindert werden können.

Icon Vergrößern Zwischen Buchenau und Fürstenfeldbruck gibt es einen Schaden an der Oberleitung. Foto: Daniel Vogl, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Zwischen Buchenau und Fürstenfeldbruck gibt es einen Schaden an der Oberleitung. Foto: Daniel Vogl, dpa (Symbolbild)

Oberleitungsschaden bei Fürstenfeldbruck: Ersatzbusse und Pendel-S-Bahn eingerichtet

Auch die Deutsche Bahn teilt mit, dass die Strecke zwischen Buchenau und Fürstenfeldbruck derzeit gesperrt ist. „Die S-Bahnen in Richtung Geltendorf fahren bis Fürstenfeldbruck und wenden dort vorzeitig“, heißt es auf der Webseite. Zwischen Buchenau und Geltendorf pendelt eine S-Bahn. Zudem gibt es einen Ersatzverkehr mit Bus, der zwischen Fürstenfeldbruck und Buchenau fährt. Reisende sollten sich demnach auf Verspätungen von bis zu 20 Minuten und weiteren Zugausfällen sowie vorzeitigen Zugwenden einstellen.

Zudem informiert die Bahn, dass S-Bahnen der Linie S 20 am Donnerstagnachmittag, 16. Januar, komplett entfallen.