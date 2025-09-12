Polizisten locken 20 ausgebüxte Schafe zurück ins Gehege

Rund 20 ausgebüxte Schafe haben in Michelau (Landkreis Lichtenfels) einen tierischen Polizeieinsatz verursacht: Mit einem Eimer Streusalz lockten die Beamten die entlaufenen Tiere zurück in ihr Gehege. Die Schafe waren laut Polizei am Donnerstag ausgebrochen und liefen zwischen Ortsausgang und See umher. Dank des schnellen Eingreifens von vier Verkehrsteilnehmern konnten die Schafe demnach bis zum Eintreffen der Streife von der Straße ferngehalten werden. Als Ursache für den Ausbruch stellte sich eine leere Batterie am Stromzaun heraus.

