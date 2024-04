60 Jahre auf der Bühne: Hansi Kraus feiert Jubiläum

Mit zwölf Jahren stand er das erste Mal vor der Kamera.

Und auch sechs Jahrzehnte später performt Hansi Kraus noch immer regelmäßig im Scheinwerferlicht - seit vielen Jahren allerdings mehr im Theater als im Fernsehen. Dort, auf der Münchner Iberl-Bühne, feiert der Schauspieler am Dienstag auch sein 60-jähriges Schauspieljubiläum.

Bekannt wurde Hansi Kraus, auch Hans Kraus, mit den "Lausbubengeschichten"-Filmen nach Ludwig Thoma in den 60er-Jahren. Die Produktion suchte per Zeitungsannonce nach Jungen für die Hauptfigur in den Filmen. "Mein Großvater meinte dann zu mir: Du wirst jetzt Schauspieler", erzählte der 71-Jährige vor seiner Jubiläumsfeier im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Mit viel Glück habe er die Rolle bekommen "und dann lief das erst mal so weiter".

Der damalige Kinderstar spielte zunächst weiter den frechen Schüler. Sieben Mal übernahm er in "Die Lümmel von der ersten Bank" die Rolle des Pepe Nietnagel. Nach dem Erfolg wurde es ruhiger um ihn. "Irgendwann war mein Name ausgelutscht", erinnert er sich. Er machte eine Erzieherausbildung, kehrte dann aber wieder zum Schauspiel zurück. Neben Auftritten in "Rosenheim Cops" oder "Dem Bergdoktor" wirkte der Volksschauspieler auch viele Jahre bei "Forsthaus Falkenau" mit.

Nun spielt er seit fast 20 Jahren regelmäßig auf Georg Maiers Iberl-Bühne, die am Dienstag ebenfalls ein Jubiläum feiert. Vor 10 Jahren zog das Münchner Volkstheater in seine Spielstätte im Augustiner Stammhaus in der Innenstadt. "Ich liebe das Iberl, die Stücke haben Biss und sind nicht so heile Welt", erzählt Kraus. "Sie regen ein bisschen zum Nachdenken an und sind lustig". Daran, die Bühne zu verlassen, denke er nicht. "Das Spielen macht Spaß" - und vielleicht ergebe sich auch noch mal eine Fernsehserie.

(dpa)