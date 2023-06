Jannis Niewöhner: Animationsfilme nicht nur was für Kinder

Für den Schauspieler Jannis Niewöhner sind Animationsfilme nicht nur was für Kinder.

"Wenn ich das Logo von Pixar oder Disney sehe, am Anfang von einem Film, dann bin ich direkt wieder sechs Jahre alt und freue mich drauf", sagte Niewöhner (31) der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch beim German Film Dinner in München. "Ich mag das sehr, und es ist wirklich überraschend, wie immer wieder diese Filme für Erwachsene funktionieren. Und zwar nicht nur, um den mit den Kindern zu gucken, sondern auch alleine."

Niewöhner ("Je suis Karl", "Narziß und Goldmund", "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull") synchronisiert im neuen Pixar-Animationsfilm "Elemental" (seit 22.6. im Kino) die Figur Wade - einen Jungen, der aus Wasser gemacht ist.

Für ihn als Schauspieler biete das animierte Format einen ganz eigenen Reiz, sagte er. "Da kann man mit der Stimme rumspielen und in die Vollen gehen und das ist total schön. Das macht großen Spaß."

Das in diesem Jahr erstmals ausgerichtete German Film Dinner fand am Mittwoch im Münchner Hotel "Bayerischer Hof" statt.

Der Einladung der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO) folgten zahlreiche namhafte deutsche Filmschaffende, darunter Mario Adorf, Veronica Ferres, Florian David Fitz und Elyas M'Barek.

Bei der glamourösen Abendveranstaltung zum Filmfest München wurden Spenden für die Deutsche Filmkünstlernothilfe und die Ilse-Kubaschewski-Stiftung für hilfs- und pflegebedürftige Künstlerinnen und Künstler der darstellenden Künste gesammelt.

(dpa)