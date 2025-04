Elf Scheiben zerstört – Junger Mann randaliert am Bahnhof Kempten

Ein Jugendlicher hat in der Nacht zum Sonntag eine Spur der Verwüstung am Hauptbahnhof Kempten hinterlassen. Nach Angaben der Polizei hatte der 17-Jährige Scheiben eingeschlagen und dabei einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht.

Hauptbahnhof Kempten: Elf Glasscheiben zertrümmert

Eine Streife der Bundespolizei hatte zunächst am Treppenaufgang zu den Gleisen 2 und 3 eine zerstörte Glasscheibe entdeckt und die Scherben zur Sicherheit der Fahrgäste beseitigt. Im Anschluss fanden die Beamten an Gleis 1 des Hauptbahnhofs Kempten dann weitere zehn zerstörte Scheiben vor. Wegen des Ausmaßes des Schadens mussten die Bundespolizisten den Treppenaufgang sogar zeitweise sperren.

Sachbeschädigung am Bahnhof Kempten: Jugendlicher aus Kaufbeuren verantwortlich

Am Tatort entdeckten die Polizisten dann den Geldbeutel und den Personalausweis eines 17-jährigen Jugendlichen aus Kaufbeuren. Eine Streife der Polizei traf den schlafenden Teenager kurze Zeit später in der elterlichen Wohnung an. Der Jugendliche gab zu, dass er betrunken von einer Geburtstagsparty in Kempten gekommen sei und den letzten Zug nach Hause verpasst hatte. Beim Warten auf seine Mutter habe er dann grundlos die Scheiben zerstört.