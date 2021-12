Martina Deml ist 24 Jahre alt. Dass sie an einer unheilbaren Krankheit leidet, sieht man ihr nicht an. Dabei sind die Einschränkungen durch LDS enorm.

Wahnsinnig wütend war Martina Deml als sie von ihrer Diagnose erfahren hat. Es sei erst vor acht Jahren gewesen, 2013 also. In dem Jahr, in dem ihre Mutter gestorben ist. „Hätten wir früher gewusst, was für eine schwere, unheilbare Krankheit schon meine Mutter hatte, hätte sie vielleicht nicht sterben müssen. Man hätte sie anders behandeln können.“ Dass sie und ihr Bruder irgendeine Krankheit haben, hätten sie schon von Kindesbeinen an gewusst, erzählt die 24-Jährige. So hatte sie oft das Gefühl, an manchen Stellen keine Knochen zu haben, ihre Gelenke schienen überbeweglich zu sein. „Immer wieder hatte ich überdies Krämpfe, also Spastiken.“ Und dann waren da noch die ständigen Ohnmachten – mal kürzer, mal länger. „Vor allem aber hatte ich von klein auf starke Schmerzen.“ Doch lange habe kein Arzt die Ursache ihrer Beschwerden finden können.

Die junge Frau fürchtet, dass ihre Lebenserwartung nicht hoch ist

Erst eine genetische Untersuchung brachte Klarheit. Es ist das Loeys-Dietz-Syndrom, kurz LDS. Eine angeborene, auf genetischen Veränderungen basierende Bindegewebserkrankung, die sehr selten und daher auch wenig bekannt ist, die aber zu schweren Schäden etwa der Gefäße sowie der Knochen beziehungsweise Gelenke sowie weiterer Organe führen kann. Martina Deml umschreibt ihre Erkrankung immer so: „Ich lebe mit 24 Jahren im Körper einer über 70-Jährigen. Ich bin schon heute eine Oma.“ Das bedeute auch, sagt sie, dass sie eine kürzere Lebenserwartung habe: „Eine Ärztin hat mir bei der Diagnose gesagt, dass ich damit rechnen muss, nicht älter als etwa 30 zu werden.“

Verständlicherweise war für Martina Deml die Diagnose ein Schock: „Natürlich bin ich damals in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen.“ Sie war so erschüttert, dass sie versucht habe, sich das Leben zu nehmen, erzählt sie. Doch zum Glück ließ sie sich helfen. „Ich war monatelang in einer psychosomatischen Klinik. Und ich gehe auch heute noch regelmäßig zu einer Psychotherapeutin.“ Denn auch heute gibt es Tage, an denen sich tiefe, dunkle Löcher auftun, an denen alles unerträglich schwer erscheint. Doch heute hat sie ihre Liebsten, wie sie so schön sagt – und zählt an erster Stelle ihren langjährigen Partner auf, aber auch die beiden Freunde, mit denen sie seit kurzem in einer WG lebt und ihre beste Freundin – Menschen, die sie stützen. Und Unterstützung ist nötig, musste sie doch vor etwa drei Jahren auch noch verkraften, dass sie einen bösartigen Magentumor hat.

LDS ist eine seltene genetische Erkrankung

Dr. Anne Behnecke ist als Fachärztin für Humangenetik am Medizinisch Genetischen Zentrum in München eine Expertin für seltene genetische Erkrankungen. Auch LDS-Patientinnen und -Patienten wurden dort schon diagnostiziert. Dass LDS automatisch eine stark verringerte Lebenserwartung nach sich zieht, kann Behnecke nicht bestätigen. Sie würde sich generell nie auf eine konkrete Prognose bei der Lebenserwartung festlegen, da die Krankheit sich bei jedem verschieden auswirken könne. Allerdings könne die Sterblichkeit bei LDS tatsächlich vor allem aufgrund des Risikos schwerer Gefäßkomplikationen etwa auch an der Aorta, also der Hauptschlagader, höher sein. Doch es ist nicht so, dass der Körper aufgrund der Erkrankung schneller altert. Vielmehr könne es sein, erklärt die Medizinerin, dass die Patientin oder der Patient infolge der häufigen und nicht selten schweren Knochen- und Gelenkbeteiligung dieses Gefühl hat, da man mit Problemen kämpft, die in der Regel verstärkt Ältere haben.

Fest steht: Unterkriegen lässt sich Martina Deml von ihrer Erkrankung nicht. Im Gegenteil. Sie beschreibt sich selbst zwar nicht als Optimistin. Aber sie sei auch keine Pessimistin. Am ehesten Realistin. Und Halt geben ihr nicht nur ihr Partner und ihre Freunde, Halt gibt ihr auch ihre Arbeit im Augsburger Hotel „einsmehr“. Ein Haus, das ganz bewusst Mitarbeiter mit und ohne Handicap einstellt und in dem sie im September eine Ausbildung zur Hotelfachfrau begonnen hat.

Lesen Sie dazu auch

Menschen mit unsichtbarem Handicap haben es schwer

Wer sie dort erlebt, spürt, wie wohl sie sich fühlt. Allerdings ist es für sie ein Unding, dass ein Hotel wie das „einsmehr“ mit seiner gezielten Akzeptanz von behinderten Menschen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch immer etwas Besonderes ist. Dass sich behinderte Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt noch immer oft so schwer tun. „Inklusion war für mich immer ein ganz wichtiges Thema. Denn davon wird viel gesprochen, doch im Alltag herrschen so viele Vorurteile, so viele Unsicherheiten und auch so viel Unwissen.“ Haben es ihrer Beobachtung nach schon Menschen mit einem sichtbaren Handicap schwer, werden diejenigen, die psychische oder geistige Beeinträchtigungen haben, oft ganz vergessen. Auch sie selbst, der man ihre Behinderung nicht ansieht, kämpfe seit Kindesbeinen an mit Vorurteilen: „Ich habe mich schon in der Schule immer wieder für meine Schwächen rechtfertigen müssen oder wurde als Schwindlerin hingestellt, der es so schlecht doch nicht gehen kann.“

Als besonders belastend empfindet sie auch die Hürden, die behinderten Menschen in den Weg gelegt werden. Das spürt sie aktuell auch selbst. So lasse sie die Berufsschule nicht ohne medizinisch ausgebildete Begleitung am Unterricht teilnehmen. Zu groß sei das Risiko, dass sie sich etwa bei ihren Ohnmachten schwer verletze. Doch eine Begleitung müsse sie selbst finden. Sie könne froh sein, dass nach einer mühsamen Debatte, wer hierfür die Kosten übernimmt, in der sie vom Team des Hotels „einsmehr“ unterstützt wurde, der Bezirk dafür aufkomme. Bis eine Begleitung gefunden ist, darf sie nur online am Unterricht teilnehmen.

Gerade dieses Gebettel ärgert Martina Deml. Wünscht sie sich doch nichts mehr, als dass auch Menschen wie sie endlich nicht mehr stigmatisiert werden, sondern eine selbstverständliche Teilhabe genießen. „Jeder kann behindert werden, sei es, wenn er einen Unfall hat oder wenn er schwer krank wird. Nur haben das viele einfach nicht in ihrem Kopf.“