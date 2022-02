Unfall, Lähmung, Rollstuhl: So kämpfte sich Andreas Rienau zurück auf die Beine

Plus Andreas Rienau ist seit einem Autounfall im Jahr 2010 querschnittsgelähmt. Um wieder gehen zu können, erkämpfte er sich von der Krankenkasse ein sogenanntes Exoskelett.

„Gelähmter kann wieder laufen! Es gelang …“ Öfter mal kann man solche Einstiege zu Nachrichten lesen, die bei Betroffenen aber auch falsche Hoffnungen schüren. Denn viele Methoden funktionieren bisher nur als Laborversuch.