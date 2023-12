Schicksalsschlag

Er hat noch so viele Fragen nach dem Tod seiner Frau

Plus Susanne Limbach starb bei einem Verkehrsunfall. Dass der Verursacher nie vor Gericht stand, quält ihren Mann. Jetzt kämpft er für eine Gesetzesänderung.

Von Benjamin Stahl

Der 17. September 2019 wird zum wohl schlimmsten Tag im Leben von Walter Limbach: Am Abend macht sich seine Frau Susanne in ihrem VW Polo von Werneck (Kreis Schweinfurt) aus auf den Nachhauseweg nach Oberpleichfeld (Kreis Würzburg). Auf der B19 schert plötzlich ein damals 33-Jähriger mit seinem Ford Pickup und 0,44 Promille Alkohol im Blut aus dem Gegenverkehr nach links aus. Er will in einen Flurbereinigungsweg einbiegen, der eigentlich nur für land- und forstwirtschaftlichen Verkehr freigegeben ist. Es kommt zum Zusammenprall. Die 57-jährige Susanne Limbach stirbt wenige Stunden später in einer Klinik.

Seitdem führt Walter Limbach einen schier chancenlosen Kampf: gegen die Trauer und gegen gefühlte Ungerechtigkeit. Denn der Unfallfahrer wird einige Monate später nicht in einem Gerichtssaal wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe und einem Fahrverbot verurteilt, sondern an einem Schreibtisch im Amtsgericht Schweinfurt per Strafbefehl. Also ohne Verhandlung, von der sich Limbach Antworten auf quälende Fragen erhofft hätte.

