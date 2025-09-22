Bahnstrecke Bad Reichenhall-Berchtesgaden bis Dezember dicht

Heute starten die Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden. Passagiere müssen sich auf monatelangen Schienenersatzverkehr einstellen, wie die Bahn mitteilte. Bis zum 1. Dezember wird die Strecke vollständig gesperrt.

Mit den Bauarbeiten soll die Strecke verbessert werden. Zum Beispiel plant die Bahn 3000 sogenannte Zwillingsschwellen, wodurch das Gleis widerstandsfähiger gegen Verschiebungen werden soll - das soll vor allem bei steilem Gefälle und engen Kurven wie auf der Strecke bei Hallturm helfen, hieß es.

Die Bauarbeiten laufen meist tagsüber zwischen 7.00 und 20.00 Uhr, an einigen Tagen wird aber auch nachts gearbeitet. Über den Schienenersatzverkehr bis zum 1. Dezember können sich die Fahrgäste unter www.bahn.de oder über den DB Navigator informieren.