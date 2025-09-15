Achtjähriger geht nachts um zwei im Schlafanzug zur Schule – Polizei klingelt Eltern wach

Es ist die letzte Ferienwoche in Bayern, noch bis Montag haben die Kinder Sommerferien. Doch ein achtjähriger Bub in Mittelfranken beschäftigt sich schon Tage zuvor so intensiv mit der Schule, dass sie ihn bis in den Schlaf verfolgt.

Achtjähriger Schüler aus Rothenburg ob der Tauber läuft nachts in die Schule

In Rothenburg ob der Tauber ist in der Nacht auf Freitag ein Grundschüler mitten in der Nacht zur Schule aufgebrochen. Um kurz vor zwei Uhr und im Schlafanzug war er in den Straßen der mittelalterlichen Stadt unterwegs, als ein besorgter Bürger das Kind entdeckte. Der Mann meldete sich bei der Rothenburger Polizeiinspektion.

Polizeibeamte trafen kurz darauf auf das schlafwandelnde Kind und brachten es zurück nach Hause. Als sie am Wohnhaus des Achtjährigen angelangt waren, mussten sie zunächst die Eltern aus dem Schlaf klingeln. Denn die hatten weitergeschlafen und gar keine Notiz davon genommen, dass ihr Sohn so eifrig auf dem Weg zum Schulhaus war.

