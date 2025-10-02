Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Schlepper brennt: Traktor in Flammen - rund 250.000 Euro Schaden

Schlepper brennt

Traktor in Flammen - rund 250.000 Euro Schaden

In der Nacht brennt es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Oberfranken. Verletzt wird niemand, ein Schaden entsteht dennoch.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Zunächst gingen die Einsatzkräfte davon aus, das ganze landwirtschaftliche Anwesen würde brennen. (Symbolbild)
    Zunächst gingen die Einsatzkräfte davon aus, das ganze landwirtschaftliche Anwesen würde brennen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein Traktor ist im Landkreis Bamberg in Brand geraten und dabei ist ein Sachschaden in Höhe von rund 250.000 Euro entstanden. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Polizeisprecher. Die Ursache sei vermutlich ein technischer Defekt des Traktors gewesen.

    Zunächst gingen die Einsatzkräfte dem Sprecher zufolge in der Nacht davon aus, das ganze landwirtschaftliche Anwesen in Scheßlitz würde brennen. Dieser Verdacht habe sich nicht erhärtet. Doch das Feuer sei teilweise auf neben dem Traktor liegende Strohballen und Futtermittel übergegriffen. Ein weiteres Übergreifen auf umliegende Gebäude konnte die Feuerwehr demnach verhindern.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden